FourKites nomina Bill Maw, veterano del settore, come direttore finanziario per guidare la crescita continua

Maw vanta un'esperienza pluridecennale a livello mondiale nella gestione finanziaria di grandi aziende pubbliche, nonché di società di private equity e di venture portfolio a forte crescita

AMSTERDAM: Fornitore leader di visibilità della catena di approvvigionamento FourKites annuncia oggi la nomina di Bill Maw a nuovo direttore finanziario (CFO) dell'azienda. Maw vanta un'esperienza decennale nel guidare con successo aziende in forte crescita attraverso operazioni di finanziamento, fusioni e acquisizioni e preparazione all'IPO, e ha creato team finanziari a supporto di aziende in tutto il mondo. Maw entra a far parte di FourKites in un momento di grande opportunità e crescita per l'azienda e per il settore della supply chain nel suo complesso, in quanto il pioniere della visibilità in tempo reale guida la transizione verso catene di fornitura globali sempre più automatizzate, interconnesse e collaborative, grazie a sistemi di esecuzione in tempo reale.

