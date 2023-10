Energy Exemplar sarà rilevata da Blackstone e Vista Equity Partners

L’investimento contribuirà ad accelerare la crescita e promuovere l’innovazione della piattaforma al fine di sostenere l’affidabilità della rete elettrica e la transizione energetica

SALT LAKE CITY: Energy Exemplar, leader nello sviluppo di software per la simulazione del mercato energetico, oggi ha annunciato di avere accettato di essere rilevata da vari fondi di private equity affiliati a Blackstone (”Blackstone”) e Vista Equity Partners (“Vista”). Grazie all’appoggio di queste due società, Energy Exemplar ottiene nuove risorse per accelerare la crescita e promuovere l’innovazione della piattaforma al fine di sostenere l’affidabilità della rete elettrica e la transizione energetica.

“Guardiamo con fiducia a questa partnership e a come accelererà il nostro investimento nella piattaforma SaaS all’avanguardia che sviluppiamo, che fornisce simulazioni accurate e supporto alle decisioni per i nostri clienti nell’attuale settore in rapida evoluzione dell’energia”, commenta David Wilson, Ceo Energy Exemplar.

Per conto di Energy Exemplar

Erin Marks

Erin.marks@energyexemplar.com

(518)-290-0634

Per conto di Blackstone

Kate Holderness

Kate.holderness@blackstone.com

(917) 318-6818

i>Per conto di Vista Equity Partners

Brian Steel

media@vistaequitypartners.com

(212) 804-9170

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita