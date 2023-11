Verimatrix si aggiudica il premio Top Infosec Innovator Award 2023

Il premio è un riconoscimento della leadership continua nel settore della tecnologia per la sicurezza delle app mobili

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), azienda leader nell'alimentare il mondo connesso moderno con una sicurezza orientata alle persone, ha annunciato oggi di essere stata nominata Hot Company in Mobile App Security nell'edizione di quest'anno dei Top Infosec Innovator Awards organizzati da Cyber Defense Magazine (CDM).

Il premio di CDM è l'ultimo riconoscimento del settore per la soluzione Extended Threat Defense (XTD) di Verimatrix che fornisce agli sviluppatori di app per dispositivi mobili protezione senza precedenti. La notizia giunge assieme all'annuncio della nomina di XTD come vincitrice di un Cybersecurity Breakthrough Award all'inizio del mese.

Contatto per gli investitori Verimatrix:

Jean-François Labadie, Direttore finanziario

finance@verimatrix.com

Contatto per i media Verimatrix:

USA

Matthew Zintel, Relazioni pubbliche di Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com

Europa

Lara Joseph, PR Eskenzi

lara@eskenzipr.com

Fonte: Business Wire

