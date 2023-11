Disponibile il nuovo aggiornamento all'iOS di B2Core tanto atteso dai trader. Perché è importante?

Nell'ambito dell'impegno per l'offerta di strumenti e innovazioni d'eccellenza per il customer relationship management, B2Core alza gli standard con un nuovo aggiornamento per cTrader, il rinomato sof...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/11/2023