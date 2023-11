Una serie di soluzioni per ridurre le emissioni dell'agricoltura – AGCO Power rivela i risultati di anni di ricerca e sviluppo

NOKIA, Finlandia: AGCO Power, parte di AGCO Corporation, presenterà un ampio ventaglio di soluzioni, dai carburanti alternativi ai sistemi elettrici, in occasione della fiera di settore Agritechnica, che si terrà a novembre in Germania.

Il lavoro di ricerca e sviluppo svolto presso l'impianto di produzione di motori di AGCO Power a Nokia, in Finlandia, ha raggiunto un traguardo storico. "Stiamo sviluppando soluzioni off-road per soddisfare in modo sostenibile le esigenze degli agricoltori, incluse soluzioni a batteria elettrica, idrogeno, metano e metanolo” spiega Kelvin Bennett, vicepresidente senior del settore ingegneria presso AGCO.

Tommi Puomisto, Direttore marketing tommi.puomisto@agcocorp.com, tel. +358 403504231

Fonte: Business Wire

