Prende il via in Europa e in Cina la vendita dei materiali in acciaio inox per aghi da siringa in conformità con il regolamento UE sui dispositivi medici in materia di composti del cobalto

TOKYO: NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (sede: Minato-ku, Tokyo) ha avviato la commercializzazione dell'acciaio inox per aghi da iniezione "NK-304LCO" nel mese di novembre 2020, in conformità con l'ambito relativo ai composti del cobalto del regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR), entrato in vigore nel mese di maggio 2021 e con termine del periodo transitorio ufficiale previsto per il 31 dicembre 2028.

L'azienda è lieta di annunciare che sta procedendo all'espansione delle vendite verso i mercati internazionali.

L'MDR è un regolamento concernente la commercializzazione dei dispositivi medici in Europa e rappresenta un sistema di approvazione più rigido rispetto all'attuale direttiva sui dispositivi medici (MDD).

Ufficio Sviluppo commerciale

NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Email: nikkin-overseas@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry

Fonte: Business Wire

