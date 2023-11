i2c espande la partnership stretta con Payfare per assicurare pagamenti più veloci ai gig worker in Canada e nel Regno Unito

La partnership ampliata fornirà ai gig worker internazionali accesso istantaneo ai loro guadagni, strumenti per il benessere finanziario e una suite completa di servizi bancari digitali

REDWOOD CITY, California e TORONTO: i2c Inc., leader nello sviluppo di soluzioni bancarie e per i pagamenti, oggi ha annunciato che sta espandendo la partnership stretta con Payfare (TSX: PAY, OTCQX: PYFRF), un’azienda tecnofinanziaria di livello internazionale che sviluppa tecnologie alla base di soluzioni digitali bancarie e per pagamenti istantanei per la gig economy. L’ampliamento della partnership sosterrà la crescita di Payfare in nuovi mercati – Canada e Regno Unito.

Payfare utilizza già la piattaforma per pagamenti creata da i2c per facilitare ai gig worker l’accesso istantaneo, gratuito ai loro guadagni tramite i suoi innovativi prodotti bancari – Dasher Direct e Lyft Direct.

Chuck Meyers

Direttore pubbliche relazioni e rapporti con gli analisti

media@i2cinc.com

ihan Tuncay, Direttore rapporti con gli investitori e sviluppo aziendale

1 (888) 850-2713

investor@payfare.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita