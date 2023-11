Green Street rileva Local Data Company, leader nel settore dei dati su sedi di intrattenimento e vendita al dettaglio nel Regno Unito

-- Green Street espande la suite di prodotti paneuropei con dati proprietari granulari, sistemi di analisi e ulteriori dati approfonditi di utilità ineguagliata per il settore retail britannico --

NEWPORT BEACH, California: Green Street, leader nello sviluppo di sistemi di analisi e generazione di dati approfonditi e utili per il settore immobiliare commerciale negli Stati Uniti e in Europa, ha rilevato Local Data Company (LDC), una società con sede a Londra che genera informazioni e dati proprietari preziosi sui settori dell’intrattenimento e della vendita al dettaglio in Gran Bretagna. LDC è la terza acquisizione effettuata da Green Street dal 2020, il che ne dimostra l’impegno a espandersi per offrire più valore ai clienti e rafforzare la propria posizione sul mercato.

