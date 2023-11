Posiflex lancia la serie di terminali POS inclinabili Haydn ZT, una novità assoluta per il settore

L'innovativo terminale POS ZT migliora l'efficacia della manutenzione e riduce al minimo i tempi di fermo, aumentando l'efficienza complessiva delle aziende

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology Inc., leader globale nei sistemi POS (Point of Sale) e nelle soluzioni O2O (Online to Offline), annuncia la disponibilità del primo terminale POS inclinabile al mondo che ottimizza l'efficacia della manutenzione, consente di risparmiare spazio e migliora la sicurezza operativa. Grazie all'innovativo design inclinabile, modulare e senza viti della serie Haydn ZT, è possibile sollevare agevolmente il monitor tramite un pulsante a sfioramento per accedere facilmente ai componenti modulari interni ed effettuare riparazioni, sostituzioni e aggiornamenti in tutta comodità.

Fonte: Business Wire

