stc group collabora con Microsoft per sbloccare il potenziale dell'innovazione nella trasformazione digitale aziendale

Riad, Arabia Saudita: stc group, un motore di trasformazione digitale, ha annunciato oggi l'ampliamento della sua collaborazione strategica con Microsoft per accelerare ulteriormente la digitalizzazione e guidare l'innovazione in Arabia Saudita. Nell'ambito della partnership, le organizzazioni svilupperanno e implementeranno congiuntamente soluzioni all'avanguardia che consentiranno di trasformarle e di potenziarle in vari settori industriali, permettendo al contempo alle piccole imprese di crescere e prosperare nell'economia digitale.

"La nostra partnership strategica con Microsoft segna un momento decisivo nella storia della trasformazione digitale sia per stc group che per il Regno dell'Arabia Saudita", ha dichiarato Olayan Alwetaid, CEO di stc group. "Questa collaborazione non riguarda solo la tecnologia, ma anche la promozione di un futuro in cui l'Arabia Saudita sia all'avanguardia dell'innovazione globale, definendo il punto di riferimento per ciò che è possibile fare nell'era digitale. Insieme a Microsoft, lavoreremo per portare le più recenti tecnologie in Arabia Saudita e aiutare le aziende di tutte le dimensioni ad adottare la trasformazione digitale, far progredire la diversificazione economica e creare un futuro più vivace e prospero per il nostro Paese."

La collaborazione tra le organizzazioni mira a consentire alle filiali di stc di esplorare nuovi mercati, sviluppare modelli di business dirompenti e portare sul mercato prodotti e servizi innovativi. La partnership mira a supportare esperienze digitali sicure per le aziende del Regno utilizzando tecnologie avanzate.

L'alleanza servirà anche da motore di innovazione, alimentando la trasformazione delle industrie dal Regno verso il mondo.

"Siamo entusiasti di questa prossima fase del nostro percorso con stc. Il nostro obiettivo è quello di potenziare le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori con soluzioni digitali su misura che consentano loro di innovare e risolvere le proprie sfide specifiche per promuovere una crescita aziendale equa", ha dichiarato Ralph Haupter, Presidente di Microsoft EMEA.

Unendo i canali locali e regionali del gruppo stc con l'ecosistema di partner e sviluppatori di Microsoft, la collaborazione creerà un circolo virtuoso di distribuzione di nuovi servizi di base che consentiranno l'innovazione guidata dai partner, che a sua volta genererà domanda.

Informazioni su Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) consente la trasformazione digitale nell'era dell'intelligent cloud e dell'intelligent edge. La sua missione è quella di consentire a ogni persona e a ogni organizzazione del pianeta di conseguire risultati migliori. Nel 1991 Microsoft ha aperto la sua sede centrale a Dubai, che oggi supervisiona le operazioni in tutta la regione.

Informazioni su stc group

"stc group" è un motore di trasformazione digitale, che offre soluzioni avanzate e svolge un ruolo di primo piano nel processo di digitalizzazione. Il gruppo fornisce una suite completa di servizi che comprendono infrastrutture digitali, cloud computing, cybersecurity, Internet of Things (IoT), pagamenti digitali, media digitali e intrattenimento digitale. Il gruppo comprende oltre 14 filiali nel Regno dell'Arabia Saudita, in Medio Oriente, Nord Africa ed Europa.

