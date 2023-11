PayRetailers annuncia la nomina di Daniel Moretto in qualità di nuovo Country Manager in Brasile

SAN PAOLO, Brasile: PayRetailers, società leader nel settore dell'elaborazione dei pagamenti in America Latina, effettua una mossa strategica per potenziare la propria presenza sul mercato brasiliano, annunciando ufficialmente la nomina di Daniel Moretto in qualità di nuovo Country Manager per il Brasile.

Daniel ha assuno il suo nuovo ruolo il 23 ottobre 2023, e vanta un eccezionale curriculum alla guida di organizzazioni globali in Brasile e in tutta l'America Latina.

Esperienza e leadership a livello globale

Con un MBA ottenuto presso la Fundação Getúlio Vargas, Daniel Moretto offre oltre vent'anni di esperienza dimostrata nello sviluppo di organizzazioni internazionali. La sua carriera l'ha condotto a spostarsi all'interno della regione, e a lavorare, ad esempio, in Brasile e in Costa Rica.

