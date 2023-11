HistoSonics ottiene un risultato significativo riguardo ai rimborsi per determinate procedure

All’azienda sono stati riconosciuti un importo maggiore per procedure epatiche e il nuovo esclusivo codice CPT® per la sua applicazione renale

MINNEAPOLIS: HistoSonics, (www.histosonics.com), produttore del sistema di istotripsia Edison® non invasivo e di un’innovativa terapia a fasci di onde acustiche, oggi ha annunciato che il Centers of Medicare & Medicaid Services (CMS) – l’agenzia federale statunitense per la gestione del programma di assistenza sanitaria Medicare – ha stabilito un nuovo importo per il rimborso relativo all’istotripsia utilizzata per procedure su tumori epatici, aumentandolo a 17.500 USD. Ai fini della procedura decisionale del mese di novembre 2023, il CMS ha utilizzato dati da claim relativi allo studio clinico #HOPE4LIVER condotto negli Stati Uniti per aumentare il pagamento per l’intervento day hospital HistoSonics Category III Current Procedural Terminology (CPT®) codice 0686T – consistente nell’ablazione atermica attuata mediante l’erogazione di energia acustica sui tessuti epatocellulari maligni guidata da immagini – da 12.500 USD al nuovo importo medio nazionale di 17.500 USD, assegnando all’innovativa procedura la classificazione per pagamenti ambulatoriali (APC, Ambulatory Payment Classification) 1576.

