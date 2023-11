La società di tecnologia sanitaria Intelligencia AI nomina la presidente del comitato scientifico consultivo

Névine Zariffa, leader del settore farmaceutico, assumerà il nuovo incarico direttivo

NEW YORK: La prominente società di tecnologia sanitaria Intelligencia AI™ ha recentemente nominato la leader del settore farmaceutico Névine Zariffa all'incarico di Presidente del suo Comitato scientifico consultivo. Formalizzare il Comitato scientifico consultivo dimostra l'investimento della società nella crescita e segna l'inizio del prossimo capitolo di maturità per la società fondata a New York nel 2017.

Con le sue risorse di dati scientifici accuratamente selezionati e gli algoritmi di intelligenza artificiale (AI), Intelligencia AI sta trasformando l'approccio del settore biofarmaceutico alla valutazione della probabilità del successo tecnico e normativo (PTRS, probability of technical and regulatory success) dei farmaci in fase di sviluppo per guidare lo sviluppo clinico e le decisioni commerciali in modo più efficiente.

