Splashtop ottiene la certificazione ISO 27001

Uno standard riconosciuto a livello mondiale rafforza il vantaggio competitivo di Splashtop grazie al suo impegno per la sicurezza delle informazioni e la salvaguardia dei dati dei clienti.

AMSTERDAM, Paesi Bassi: Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi di aver ricevuto la certificazione ISO/IEC 27001, che conferma il suo impegno a mantenere i più alti standard di Information Security Management System (ISMS), la protezione dei dati dei clienti e la conformità ai requisiti legali e normativi.

ISO 27001 è il benchmark più riconosciuto a livello internazionale per la creazione e il mantenimento di un solido sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Grazie a una serie completa di requisiti rigorosi, lo standard supporta un approccio olistico alla sicurezza delle informazioni, valutando in modo approfondito le persone, le politiche e le tecnologie attraverso test e verifiche precisi. Grazie all'implementazione del framework di sicurezza ISO, Splashtop offre agli utenti soluzioni di accesso remoto leader del settore, garantendo al contempo i più elevati standard di gestione del rischio, resilienza informatica, eccellenza operativa e protezione dei dati dei clienti.

"Il rispetto degli standard stabiliti dalla norma ISO 27001 ribadisce che la sicurezza è in primo piano in tutto ciò che facciamo a Splashtop, non solo nei prodotti che realizziamo, ma anche nel modo in cui operiamo come azienda", ha dichiarato Jerry Hsieh, Vicepresidente di Sicurezza e Conformità di Splashtop. "Questo risultato rafforza ulteriormente il ruolo di Splashtop come partner di fiducia nel settore, dando ai nostri clienti la certezza che ci impegniamo al massimo per proteggere le loro informazioni e mantenere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un gruppo esclusivo di organizzazioni globali rinomate per le loro pratiche avanzate di sicurezza informatica".

Grazie ai continui progressi nelle misure di sicurezza, le aziende si rivolgono sempre di più a Splashtop come scelta di preferenza per un accesso remoto sicuro, affidabile e degno di fiducia e per la tecnologia di supporto. Nel marzo del 2023, Splashtop ha annunciato l'acquisizione di Foxpass per ampliare il proprio portafoglio di sicurezza con un maggiore supporto alle piccole e medie imprese (PMI) e ai Provider di Servizi Gestiti (MSP). La soluzione RADIUS di Foxpass Cloud ha contribuito anche alla conformità ISO di Splashtop, supportando il single sign-on (SSO) e politiche coerenti per il Wi-Fi nei sei uffici globali di Splashtop. Nel febbraio 2023, Splashtop ha annunciato una partnership estesa con Bitdefender per migliorare ulteriormente la protezione dei team MSP e IT, offrendo nuove funzionalità antivirus per proteggere al meglio gli endpoint dalle minacce informatiche. Lo slancio collettivo sottolinea l'impegno di Splashtop nel creare l'offerta di accesso remoto e sicurezza più completa del settore, con un'attenzione particolare a rendere la sicurezza accessibile alle aziende di ogni dimensione.

Le soluzioni Splashtop per l'accesso e il supporto remoto sono conformi o supportano numerosi standard e regolamenti governativi e di settore. Splashtop è conforme alle normative RGPD e SOC 2, con supporto per HIPAA, FERPA, PCI e molte altre norme di settore. Per ulteriori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e assistenza di Splashtop, visita il sito Splashtop.com.

Informazioni sullo standard ISO/IEC 27001

ISO 27001 è uno standard riconosciuto a livello internazionale che stabilisce i requisiti per la creazione, l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS). Sviluppato dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), ISO 27001 fornisce un approccio sistematico alla gestione delle informazioni aziendali sensibili e ne garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Ottenendo questa certificazione, le organizzazioni dimostrano il loro impegno nella protezione dei dati sensibili e nell'istituzione di controlli efficaci sulla sicurezza delle informazioni.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Daniela Itro

Head of Global PR

Daniela.itro@splashtop.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita