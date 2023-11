Il programma sull'idrogeno verde di Ceres raggiunge un traguardo fondamentale

Il dimostratore di elettrolizzatore unico nel suo genere su scala di 1-MW è nella fase finale della messa in servizio

Sarà in grado di fornire idrogeno verde a <40 kWh/kg, con un'efficienza fino al 25% superiore rispetto alle tecnologie attuali

I miglioramenti in termini di prestazioni e costi della tecnologia di prossima generazione gettano le basi per un'espansione

HORSHAM, Inghilterra: Ceres, leader globale nell'ambito della tecnologia delle celle a combustibile ed elettrochimica, è lieta di annunciare che il suo elettrolizzatore a ossidi solidi primo nel suo genere sta producendo idrogeno presso il sito del partner AVL in Germania e si trova nella fase finale della messa in servizio, nel rispetto dei tempi per passare ai test di collaudo in fabbrica nelle prossime settimane.

Le ampie conoscenze di Ceres in merito alla tecnologia a ossidi solidi ha consentito all'azienda di perseguire negli ultimi 24 mesi un programma ambizioso relativamente all'idrogeno.

Ceres Power Holdings plc

Roxanne Mashari (Responsabile senior comunicazioni e affari pubblici)

Tel: +44 (0) 7972 604 747

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita