Innovativa soluzione di NETSCOUT protegge i clienti dagli attacchi informatici

La protezione DDoS adattiva per AED tutela dagli attacchi DNS Water Torture

WESTFORD, Massachussets: NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), fornitore leader di soluzioni di gestione delle prestazioni, di cybersicurezza e di protezione dagli attacchi DDoS, ha lanciato oggi la protezione DDoS adattiva per Arbor Edge Defense (AED) per proteggere ISP e imprese dagli attacchi DNS Water Torture. In base al NETSCOUT DDoS Threat Intelligence Report, gli attacchi DNS (Domain Name System) Water Torture sono aumentati del 353% nel corso dei primi sei mesi del 2023, travolgendo le risorse dei server DNS autoritativi e rendendo inoperativi servizi DNS fondamentali.

“Gli attacchi DDoS DNS Water Torture esistono dal 1997, ma molte aziende hanno ancora difficoltà a identificarli e a mitigarli in modo efficace", ha dichiarato John Grady, direttore di Enterprise Strategy Group.

