Brightcove e Socialive si alleano per migliorare l'offerta della gestione del live streaming per le comunicazioni interne

I clienti di Brightcove possono utilizzare le funzionalità di produzione a distanza di Socialive per migliorare le loro attività di contenuti video live e rafforzare la strategia di comunicazione dei dipendenti

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l'azienda di tecnologia streaming più fidata al mondo, ha annunciato oggi una collaborazione ampliata con Socialive, importante piattaforma di creazione di contenuti video ideata per le aziende, per fornire ai clienti ulteriori capacità di produzione di video a distanza. Potenziare la soluzione di streaming live completa e affidabile di Brightcove con le funzionalità di Socialive offre ai clienti maggiore controllo sulla creazione, gestione e distribuzione di contenuti video live e on-demand per uso interno all'azienda.

“La distribuzione delle risorse umane in maniera globale e ibrida ha creato la necessità per le aziende di trovare modi coinvolgenti per sviluppare la cultura aziendale, diffondere informazioni e riunire i dipendenti.

