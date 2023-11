UVDI annuncia la marcatura CE per la tecnologia V-MAX™

Ora disponibili in Europa i principali prodotti UV-C per la disinfezione dell'aria e la pulizia delle serpentine

VALENCIA, Calif.: UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), produttore leader di tecnologie avanzate UV-C per la qualità dell'aria interna e la disinfezione delle superfici, ha annunciato oggi che i suoi prodotti V-MAX™ per la disinfezione dell'aria e la pulizia delle serpentine hanno ottenuto la marcatura CE. Quest'ultima indica che i prodotti soddisfano elevati requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale e possono essere commercializzati nello Spazio economico europeo (SEE), che comprende i 27 Stati membri dell'Unione europea, otto paesi dell'Associazione europea di libero scambio e sette paesi che approvano il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, tra cui Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Turchia e Stati Uniti.

Will Gerard, Direttore marketing globale e strategia di prodotto

will.gerard@uvdi.com

661.289.2741

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita