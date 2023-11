Alphawave Semi nominata uno dei vincitori del Canada’s Enterprise–Industry Leaders nell'ambito del programma Technology Fast 50™ di Deloitte

L'azienda è in testa alla lista dei vincitori del premio Deloitte Canada’s Enterprise–Industry Leaders, con una crescita pari a 15 volte nell'arco di quattro anni, risultato di acquisizioni strategiche e crescita della leadership tecnologica

TORONTO: Alphawave Semi (LSE: AWE), azienda leader globale nella connettività ad alta velocità per l'infrastruttura tecnologica mondiale, oggi è stata celebrata come vincitrice del premio Enterprise – Industry Leaders nel programma 2023 Deloitte Technology Fast 50™. La società si è inoltre posizionata al 94esimo posto nella classifica Deloitte Technology Fast 500™ , che riconosce le aziende tecnologiche più innovative e in più rapida crescita in Nordamerica.

Festeggiando il suo 26esimoanniversario, il riconoscimento premia le aziende nei settori tecnologico, dei media e delle telecomunicazioni dal livello aziendale con più rapida crescita in termini di aumento in percentuale del fatturato negli ultimi quattro anni di attività.

Contatto per i media:

Gravitate PR per Alphawave Semi

alphawave@gravitatepr.com

Fonte: Business Wire

