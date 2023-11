Xenter presenta al TCT 2023 l'innovativo filo guida wireless a doppio sensore per procedure TAVR minimamente invasive

Rivoluzione nella raccolta dei dati in cardiologia grazie all' ecosistema wireless di Xenter

DRAPER, Utah: Xenter, Inc. (Xenter.io) ha annunciato presso la conferenza Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2023 di San Francisco, CA, la recente presentazione del suo innovativo filo guida sperimentale a doppio sensore per le procedure TAVR. Xenter ha presentato il filo guida wireless, primo nel suo genere, progettato per l'impiego durante le procedure di sostituzione transcatetere della valvola aortica (TAVR), che andrà a raccogliere un'ampia serie di dati essenziali in tempo reale, fungendo da strumento di misurazione dell'insufficienza aortica (xAR™) e di supporto alle decisioni cliniche, migliorando in modo significativo la previsione delle perdite paravalvolari (PVL) durante la TAVR.

Bryan Osborn:

Bryan.Osborn@Xenter.io

435-773-1345

Mike Russell:

Mike.Russell@Xenter.io

801-554-6080

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita