Lineage amplia la sua presenza europea con una nuova struttura all'avanguardia in Francia

Una nuova struttura all'avanguardia ad Harnes risponderà alle esigenze dei clienti nella hub logistica situata al centro di importanti collegamenti di trasporto europei.

Potenziata con automazione all'avanguardia e soluzioni ad alta efficienza energetica per la conservazione e il trasporto di alimenti in modo sicuro e razionale.

Collegata ininterrottamente con il magazzino esistente in sede, Harnes I, la struttura si avvale di veicoli guidati automatizzati (AGV) per attività efficienti.

HARNES, Francia: Lineage, uno dei più importanti fornitori al mondo di soluzioni integrate e industriali REIT a temperatura controllata, ha ufficialmente aperto la sua struttura all'avanguardia di Harnes, in Francia. La nuova sede ha una superficie di circa 17.000 metri quadrati – pari a oltre tre campi da football – e rafforza la rete di Lineage in Francia, offrendo un prezioso accesso ai mercati europei.

“L'ultima struttura di Harnes, strategicamente situata nella regione Hauts-de-France, è un nodo essenziale nella rete smart della catena globale del freddo di Lineage e una testimonianza del nostro impegno a soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha spiegato Harld Peters, Presidente di Lineage Europe.

La struttura Harnes II di Lineage offre moderna conservazione a freddo attraverso un'automazione avanzata e tecnologie innovative. Dotata di sistemi all'avanguardia per ottimizzare l'uso del raffreddamento e catturare il riscaldamento dei rifiuti, la struttura aiuta ad assicurare la conservazione e il trasferimento di prodotti alimentari in modo sicuro ed efficiente. Veicoli a guida automatica collegano in maniera continua questa struttura moderna con l'ulteriore conservazione presso il magazzino esistente in sede, Harnes I, mentre uno shuttle elettrico collega i clienti direttamente con Lineage in maniera efficiente. Queste soluzioni aiutano a ridurre al minimo l'uso di energia e la perdita di calore pur mantenendo la sicurezza del prodotto.

“Stiamo migliorando i collegamenti della catena del freddo e promuovendo l'efficienza per i nostri clienti. Harnes II si avvale del forte supporto da parte del nostro magazzino vicino, situato ad Arras, che serve da struttura satellite per esigenze occasionali ed è dedicato ai servizi di raccolta. Siamo entusiasti di fornire ai nostri clienti il valore aggiunto di queste due sedi complementari”, ha dichiarato Raúl Fores Valles, Vice Presidente Regionale di Lineage per l'Europa meridionale.

Con l'aggiunta della struttura Harnes II, Lineage fornisce alle aziende francesi soluzioni di conservazione automatica e collegamenti continui ad oltre 400 strutture strategicamente situate in tutto il mondo, dal Nord America, all'Europa, alla regione Asia-Pacifico. Nel 2021 Lineage ha completato l'acquisizione del Kloosterboer Group, ha incluso le sue strutture in Francia, Paesi Bassi e Germania, rafforzando il suo impegno a fornire soluzioni di stoccaggio a freddo leader del settore ad aziende in tutto il mondo.

Lineage è uno dei principali REIT industriali a temperatura controllata e fornitore di soluzioni logistiche a livello mondiale. Dispone di una rete globale di oltre 400 strutture strategicamente ubicate, per un totale di oltre 2,5 miliardi di metri cubi di capacità, che si estende in Paesi del Nord America, dell'Europa e dell'Asia-Pacifico. Abbinando un'esperienza leader nel settore delle soluzioni logistiche complete e una tecnologia innovativa, Lineage collabora con le più grandi aziende al mondo di cibi e bevande per aumentare l'efficienza della distribuzione, promuovere la sostenibilità, ridurre al minimo gli sprechi della catena di approvvigionamento e soprattutto contribuire a nutrire il mondo. A riconoscimento delle innovazioni e delle iniziative di sostenibilità dell'azienda, Lineage è stata nominata per tre anni consecutivi Disruptor 50 della CNBC, nominata due volte US Best Managed Company, nominata la prima azienda di Data Science e la 23esima in assoluto nella lista delle aziende più innovative del mondo stilata da Fast Company, oltre ad essere stata inclusa nella lista Change the World di Fortune. (www.onelineage.com)

