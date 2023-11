NetWitness riconosciuto leader in ambito NDR e SIEM nei report GigaOm Radar 2023

Il report di mercato inserisce il fornitore di cybersicurezza tra i primi posti della classifica

BEDFORD, Massachussets: NetWitness, fornitore di soluzioni e servizi di cybersecurity, è stato riconosciuto come uno dei principali leader di piattaforme di Network Detection & Response (NDR) e Security Information and Event Management (SIEM). Il GigaOM Radar Report, per le tecnologia NDR e SIEM dunque, inserisce di fatto Netwitness, tra I leader di settore insieme a IBM e Microsoft.

GigaOm ha classificato NetWitness come leader sulla base di alcuni aspetti chiave tra cui l'analisi forense degli eventi, il modulo NDR, allarmi puntuali e l'autotuning, l'arricchimento dei dati, la collaborazione e la gestione dei casi, l'automazione e la convergenza.

Wahid Lodin

NetWitness

apj.nw@netwitness.com

Fonte: Business Wire

