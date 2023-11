Anomali annuncia una collaborazione con il gruppo Infinigate per espandere la base dei clienti EMEA

REDWOOD CITY, Calif.: Anomali, il leader della modernizzazione ed espansione delle operazioni per la sicurezza, annuncia la collaborazione con il gruppo Infinigate, il distributore a valore aggiunto per la regione EMEA specializzato in cibersicurezza, reti e cloud sicuri. Infinigate distribuirà la piattaforma operativa di sicurezza targata Anomali ai suoi partner rivenditori di Regno Unito, Irlanda e Francia, con effetto immediato. Il partenariato si basa sulla riuscita collaborazione tra Anomali e StarLink, ora parte del gruppo Infinigate.

Le tradizionali soluzioni di Security Information and Event Management (SIEM) non sono in grado di espandersi per rispondere alle moderne esigenze operative per la sicurezza. Si tratta di strumenti legacy ideati prima che il cloud si trasformasse in modello operativo per le aziende di oggi e che, spesso, faticano a fornire risultati significativi in un arco di tempo accelerato, a causa degli enormi volumi di dati di telemetria necessari per mantenere una posture efficace per la sicurezza.

