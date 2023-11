PayRetailers annuncia la sua partecipazione a SiGMA Europe 2023 a Malta

MARSA, Malta: PayRetailers, il fornitore leader globale di soluzioni di pagamento per l'America Latina, è lieta di annunciare la sua partecipazione all'evento SiGMA Europe, che si terrà presso i cantieri navali del Mediterranean Maritime Hub (MHH) a La Valletta, Malta, dal 13 al 17 novembre 2023.

L'evento SiGMA Europe rappresenta un'opportunità eccezionale per la community di iGaming e per le aziende in relazione a questo settore. L'evento ospiterà 800 sponsor ed espositori, 25.000 rappresentanti e 250 relatori. Verranno inoltre organizzati otto eventi paralleli di networking e cene di networking, per creare l'ambiente ideale per lo scambio di idee e collaborazioni tra gli esperti del settore.

press@payretailers.com

Fonte: Business Wire

