Dreamstime lancia l’app di sfondi Wallpapers

NASHVILLE, Tennessee: Dreamstime, la più grande community al mondo di foto di archivio, recentemente ha lanciato l’app Dreamstime Wallpapers, una fantastica collezione di sfondi che presentano immagini fotografiche di alta qualità personalizzate e scelte una per una, per ravvivare gli schermi di dispositivi mobili. L’app è già disponibile per Android e presto sarà lanciata per IOS.

La collezione presentata da Dreamstime Wallpapers attualmente conta oltre 12.000 titoli e ogni settimana vengono aggiunti centinaia di straordinari nuovi sfondi. Dreamstime stima che sarà in grado di offrire oltre 30.000 titoli entro la fine dell’anno in questa libreria dedicata. La selezione è basata su revisioni condotte da persone con l’assistenza dell’IA e i contenuti coprono vari argomenti e stili, da quelli relativi alle Feste, alla natura, allo spazio, agli animali, ai paesaggi e a nature morte a sfondi astratti, minimalisti e geometrici.

Carmen Pietraru

pr@dreamstime.com

Fonte: Business Wire

