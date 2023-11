I dati di ArcGIS Basemaps e ArcGIS Living Atlas di Esri saranno integrati nell'ambiente software di Autodesk

I professionisti del settore AEC avranno accesso ai vasti e autorevoli dati di riferimento geospaziali di Esri con la suite di prodotti Autodesk

REDLANDS, California: La trasformazione digitale sta modificando rapidamente i processi fondamentali che disciplinano i settori di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC). I leader del settore fanno affidamento sull'interoperabilità dei sistemi informativi geografici (GIS) e del building information modeling (BIM) per poter ridurre i costi e aumentare l'efficienza dei progetti edili. A sostegno di tali organizzazioni, Esri, il leader globale di location intelligence, e Autodesk, un leader del settore per progettazione e ingegneria, hanno sviluppato un'alleanza strategica per integrare GIS e BIM, e offrire un vero valore commerciale ad architetti, ingegneri, progettisti e appaltatori.

Jo Ann Pruchniewski

Relazioni pubbliche, Esri

Cellulare: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com

Fonte: Business Wire

