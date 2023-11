Sentry annuncia significativi aggiornamenti riguardanti la gestione dei dati nell’UE apportati alla propria piattaforma di monitoraggio delle prestazioni e l’espansione del supporto all’ecosistema

SAN FRANCISCO: Sentry, società che sviluppa l’omonima piattaforma di monitoraggio delle applicazioni, l’unica che dia priorità agli sviluppatori, oggi ha annunciato importanti aggiornamenti, compreso il nuovo supporto per la crescente clientela europea che richiede assistenza in relazione ai dati nell’UE, perfezionamenti al monitoraggio delle prestazioni e alla riproduzione delle sessioni oltre che l’aggiunta di nuove piattaforme, integrazioni e API di dominio pubblico. Queste nuove funzionalità aiuteranno gli sviluppatori ad assicurare esperienze dell’utente quasi perfette identificando e risolvendo qualsiasi errore software e colli di bottiglia nelle prestazioni – il tutto disponibile nei loro flussi di lavoro e catene di strumenti.

Con la residenza dei dati ora disponibile per l’Unione Europea, ora i clienti hanno la possibilità di memorizzare e trattare dati sugli eventi esclusivamente nell’UE, assicurando così più facilmente la conformità a norme aziendali e requisiti locali. Questa espansione rappresenta un notevole progresso nella mission di Sentry – offrire ai clienti soluzioni sicure, conformi e focalizzate sulla privacy.

“In qualità di azienda con sede nella regione EMEA, è essenziale rispettare le leggi sulla privacy dei dati nell’UE ma anche mantenere l’elevata velocità dei nostri sviluppatori. Abbiamo scelto Sentry perché la sua piattaforma di monitoraggio delle applicazioni combina prestazioni avanzate e rilevamento degli errori con la capacità di controllare dove risiedono i dati dei nostri utenti. Grazie alla nuova offerta cloud di Sentry, i nostri sviluppatori possono continuare a rilasciare codice rapidamente e monitorare la funzionalità delle app senza compromettere la sicurezza”, spiega Johannes Nagl, Ceo di Swat.io

Monitorare l’esperienza dell’utente e intervenire in caso di rallentamento con aggiornamenti che migliorano le prestazioni della piattaforma Sentry

La prima profilazione JavaScript nel settore relativa alla produzione : grazie all’unica soluzione che supporta la profilazione front-end in fase di produzione, gli sviluppatori JavaScript possono acquisire dati di importanza cruciale sulle prestazioni del loro codice e quindi individuare ed eliminare più efficacemente colli di bottiglia.

: grazie all’unica soluzione che supporta la profilazione front-end in fase di produzione, gli sviluppatori JavaScript possono acquisire dati di importanza cruciale sulle prestazioni del loro codice e quindi individuare ed eliminare più efficacemente colli di bottiglia. Identificazione di chiamate delle funzioni regresse a livello di codice : ora gli sviluppatori possono rilevare automaticamente funzioni regresse, ossia non più operanti come previsto – e i corrispondenti endpoint delle API impattate – e quindi ottimizzare ancora più facilmente le loro applicazioni per offrire esperienze dell’utente ancora più fluide.

: ora gli sviluppatori possono rilevare automaticamente funzioni regresse, ossia non più operanti come previsto – e i corrispondenti endpoint delle API impattate – e quindi ottimizzare ancora più facilmente le loro applicazioni per offrire esperienze dell’utente ancora più fluide. Flusso di lavoro relativo a metriche essenziali sul web utili a fini decisionali: Sentry ha rinnovato la modalità di utilizzo del concetto di metriche essenziali sul web per risolvere i problemi più importanti, passando da metriche essenziali sul web con prestazioni scadenti a codice intensivo in termini di risorse, per aiutare gli sviluppatori a scoprire e risolvere problemi di prestazioni nelle loro applicazioni.

Sentry ha rinnovato la modalità di utilizzo del concetto di metriche essenziali sul web per risolvere i problemi più importanti, passando da metriche essenziali sul web con prestazioni scadenti a codice intensivo in termini di risorse, per aiutare gli sviluppatori a scoprire e risolvere problemi di prestazioni nelle loro applicazioni. Individuazione di interrogazioni del database lente: Sentry recentemente ha annunciato Query Insights, che mostra agli sviluppatori le query che vengono caricate lentamente, qual è il loro impatto sugli utenti e lo specifico endpoint, problemi correlati e gli intervalli che causano il rallentamento.

Risoluzione di problemi silenti che hanno un impatto sui clienti tramite la riproduzione delle sessioni

Sentry ha perfezionato la funzione Session Replay che dà priorità alla privacy lanciando la funzionalità di rilevazione “rage and dead click” e quella di feedback dell’utente, consentendo agli sviluppatori di far fronte proattivamente a problemi che hanno un impatto sui clienti e di ricevere un feedback diretto dagli utenti su problemi quali refusi, etichette non chiare o elementi di interazione che non rispondono. Questo aggiornamento fa sì che i segni quasi impercettibili di insoddisfazione degli utenti vengano considerati e fornisce agli sviluppatori sia un feedback scritto da parte dei clienti sia riproduzioni analoghe a video per esaminare e risolvere velocemente questi problemi.

Miglioramento dei flussi di lavoro degli sviluppatori con supporto per tecnologie emergenti e nuove API di dominio pubblico

Con il supporto alla piattaforma più affidabile su oltre 100 framework e lingue, Sentry continua a essere leader nel supportare gli sviluppatori ovunque questi eseguono il loro codice. A tal fine, Sentry ha rinnovato l’architettura del suo kit di sviluppo software (SDK) JavaScript affinché sia compatibile con WinterCG, facendone il primo sul mercato con supporto per i moderni framework basati su nodi come i runtime Deno, Bun e edge.

Sentry ha pure reso disponibili nuove API, comprese notifiche e regole di avviso, consentendo la creazione di affidabili integrazioni come la rilevazione della versione Canary interna di Instacart o le recenti integrazioni di dominio pubblico eseguite da LaunchDarkly, Cloudflare e Atlassian – tutte focalizzate sulla semplificazione della rilevazione dei problemi e degli avvisi emessi in qualsiasi flusso di lavoro per migliorare l’esperienza dello sviluppatore e ridurre il tempo di risoluzione.

“Immaginiamo di essere in grado di migliorare facilmente query lente, identificare link non funzionanti, velocizzare i checkout/gli accessi o qualsiasi transazione 2-100 volte senza bisogno di vaste competenze. Con gli aggiornamenti annunciati oggi, stiamo rendendo possibili questi risultati per i team di sviluppatori in tutto il mondo”, spiega il Ceo Milin Desai. “Non solo: stiamo rendendo possibile la residenza dei dati per la nostra community in crescita di sviluppatori europei, dando loro più flessibilità e controllo riguardo a dove risiedono i dati”.

Per maggiori informazioni su questi aggiornamenti e sulla piattaforma di monitoraggio delle applicazioni Sentry visitare www.sentry.io/events/launch-week.

Informazioni su Sentry

Per i team di sviluppatori, Sentry è essenziale per il monitoraggio della qualità del codice delle applicazioni. Dal rilevamento degli errori al monitoraggio delle prestazioni, gli sviluppatori possono vedere più chiaramente i problemi, risolverli più rapidamente e acquisire continuamente nuove informazioni preziose sulle loro applicazioni – dal front-end al back-end. Apprezzata da quasi 4 milioni di sviluppatori e 90.000 aziende in tutto il mondo, Sentry fornisce funzioni di osservabilità a livello di codice a molte delle aziende più rinomate al mondo come Disney, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell e Rockstar Games. Per saperne di più visitare Sentry o seguire Sentry su GitHub, Twitter, Dribbble o LinkedIn.

Elain Szu

media@sentry.io

