Q4 Inc. sottoscrive un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Sumeru Equity Partners

Gli azionisti di Q4 Inc. riceveranno un pagamento in contanti di 6,05 USD per azione ordinaria

Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 36% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie del 10 novembre 2023, un premio del 43% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume a 20 giorni delle azioni ordinarie e un premio del 46% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume a 60 giorni delle azioni ordinarie.

Il consiglio di amministrazione (a esclusione degli amministratori con conflitto di interessi) consiglia all'unanimità agli azionisti di votare a favore dell'accordo

Alcuni azionisti, tra cui il CEO Darrell Heaps, trasferiranno la loro partecipazione di capitale

Gli azionisti in possesso del 37,2% delle azioni ordinarie hanno votato a favore dell'accordo

Q4 Inc. proseguirà nella sua missione di collegare i mercati di capitali e offrire un valore eccezionale ai propri clienti e partner

TORONTO: Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" o la "Società"), la piattaforma leader nell'accesso ai mercati dei capitali, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo (l'"Accordo") con un'entità (l'"Acquirente") controllata da Sumeru Equity Partners ("Sumeru"), una società d'investimento leader in ambito tecnologico che fornisce capitale per la crescita, competenze operative e collaborazione per la scalabilità a società tecnologiche aziendali in America del Nord e in Europa.

Investitori:

Edward Miller

Direttore, Relazioni con gli investitori

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Media:

Heather Noll

Direttrice, Comunicazioni aziendali

media@q4inc.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita