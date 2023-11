IntelliSmart sceglie Trilliant come partner software per implementazioni di sistemi head-end in India

Il sistema head-end Trilliant UnitySuite® risponde a tutti i requisiti per fornitori di soluzioni digitali e misure di energia intelligenti

GIACARTA, Indonesia: Trilliant, leader internazionale nello sviluppo di soluzioni per l’infrastruttura di misure di energia avanzate (AMI), la rete elettrica intelligente, città intelligenti e l’IIoT, oggi ha annunciato di essere stata prescelta da IntelliSmart Infrastructure Private Limited, un Advanced Metering Infrastructure Service Provider (AMISP) leader nel suo settore e che sviluppa soluzioni digitali in India, come uno dei suoi partner software per implementazioni cellulari del suo sistema head-end (HES).

Una joint venture tra National Infrastructure Investment Fund (NIIF) ed Energy Efficiency Services Limited (EESL), IntelliSmart mira a creare una differenza nel settore dell’alimentazione elettrica tramite soluzioni digitali.

Fonte: Business Wire

