Hitachi Systems India Pvt. Ltd. e Cyemptive Technologies Inc. annunciano un accordo volto a fornire congiuntamente le premiate soluzioni per la cybersecurity Cyemptive ai clienti IT di sistemi Hitachi

Il lancio iniziale sarà condotto nei mercati dell’India/Asia sud-orientale/Medio Oriente

NEW DELHI e SEATTLE: Hitachi Systems India Pvt. Ltd. ("Hitachi Systems India"), un’affiliata di Hitachi Systems (TSE: 6501), oggi ha annunciato di avere siglato un accordo con Cyemptive Technologies, Inc., premiata azienda che sviluppa soluzioni preventive per la sicurezza informatica pensate per aziende e governi, finalizzato a offrire ai clienti IT di sistemi Hitachi in India/Asia sud-orientale/Medio Oriente gli innovativi prodotti per la sicurezza informatica di nuova generazione di Cyemptive Technology, comprese le soluzioni complete disponibili sulla sua piattaforma sicura, on-demand.

Ai sensi dell’accordo, Hitachi Systems India offrirà le soluzioni per la cybersecurity Cyemptive ai propri clienti IT iniziando dai mercati dell’India, Asia sud-orientale e Medio Oriente.

Fonte: Business Wire

