Sistemi di controllo dell'umidità che utilizzano nebbia secca nei processi SMT di IKEUCHI

I sistemi di controllo dell'umidità che utilizzano la Dry Fog (nebbia secca) non solo impediscono l'elettricità statica nei processi SMT ma abbassano anche notevolmente le emissioni di CO2 e i costi energetici.

OSAKA, Giappone: H. IKEUCHI & CO., LTD., un produttore giapponese di ugelli a spruzzo, ha avviato una campagna globale per introdurre sistemi di controllo dell'umidità potenziati dalla tecnologia Dry Fog. Questi sistemi non solo mitigano con efficacia i problemi causati dall'elettricità statica nei processi di tecnologia a montaggio superficiale (SMT) ma abbassano anche significativamente le emissioni di CO2 e i costi energetici.

La "Dry Fog", generata da ugelli a spruzzo realizzati esclusivamente da IKEUCHI, consiste in minutissime goccioline d'acqua, ciascuna con un diametro massimo di 10 μm.

