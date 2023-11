Trilliant e Tenaga Nasional Berhad avviano una collaborazione per accelerare l'adozione dei contatori intelligenti

La tecnologia e l'esperienza di Trilliant consentono alla società di servizi di supportare il suo programma di transizione energetica.

GIACARTA, Indonesia: Trilliant, provider leader internazionale di soluzioni per le infrastrutture di misurazione avanzata (AMI), smart grid, smart city e IIoT, ha annunciato oggi che Tenaga Nasional Berhad (TNB), la più grande utility di energia elettrica della Malesia e società di servizi leader in Asia, ha ampliato la loro partnership comune. Trilliant continuerà a supportare TNB nel suo percorso di più ampia adozione dei contatori intelligenti a livello nazionale per perseguire la propria visione di transizione energetica.

TNB e Trilliant hanno sottoscritto una partnership strategica nel 2017 a sostegno del programma della società di servizi per l'adozione a livello nazionale di contatori intelligenti, assieme a una strategia congiunta go-to-market per promuovere l'innovazione e fornire soluzioni di comunicazione intelligenti alle aziende di servizi pubblici nella regione Asia-Pacifico e in altre regioni specifiche.

Fonte: Business Wire

