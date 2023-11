SUEZ recycling and recovery UK collabora con AMCS nel suo percorso di trasformazione digitale

LIMERICK, Irlanda & MAIDENHEAD, Inghilterra: AMCS, fornitore leader a livello globale di software integrati basati su cloud e di tecnologie per i veicoli per i settori dell'ambiente, dei servizi di pubblica utilità, delle risorse e del riciclaggio, ha annunciato oggi che SUEZ, azienda leader nel settore del riciclaggio e della gestione delle risorse, ha scelto AMCS come partner tecnologico per accelerare la propria trasformazione digitale e promuovere il continuo miglioramento della propria triple bottom line.

L'obiettivo del progetto è quello di implementare la piattaforma AMCS, una moderna soluzione SaaS (Software as a Service), per sostituire una serie di soluzioni esistenti di SUEZ e fornire una soluzione semplificata e integrata per buona parte delle sue operazioni.

Media:

Clara O'Mahoney

PR AM O Sullivan

Clara@amosullivanpr.ie

M +353 (87) 9261207

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita