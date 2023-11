Solarpro e Hithium avviano una collaborazione per la realizzazione del più vasto progetto BESS dell'Europa sud-orientale

Il nuovo impianto di accumulo dell'energia disporrà di una capacità di 55 MWh

Il progetto andrà a integrare un impianto solare da 33 MWp già esistente a Razlog

RAZLOG, Bulgaria: L'azienda produttrice di batterie stazionarie Hithium e il fornitore di attestati di prestazioni energetiche per progetti a energia solare hanno annunciato una partnership strategica, con il loro primo progetto previsto in Bulgaria. Hithium ha accettato di fornire i prodotti di batteria per un progetto di accumulo di energia da 55 MWh, per il quale Solarpro fornisce servizi di attestati di prestazioni energetiche chiavi in mano. Il nuovo impianto andrà a sostenere un'installazione fotovoltaica nella città di Razlog, nella regione sud-occidentale della Bulgaria. Con la costruzione del nuovo impianto prevista per l'inizio del 2024 si realizzerà il più grande progetto di accumulo di energia a batteria già in implementazione nel sud-est dell'Europa.

