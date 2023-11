OPPSCIENCE presenta SPECTRA 2.2.0 al Milipol Paris 2023: una svolta epocale nelle tecnologie di gestione dell'analisi dell'intelligence (IAM) per le forze dell'ordine

PARIGI: OPPSCIENCE, pioniere francese nel campo della gestione dell'analisi dell'intelligence (IAM), annuncia il lancio dell'ultima versione della sua soluzione dedicata alle forze dell'ordine: SPECTRA 2.2.0, presentata in esclusiva a Milipol Paris 2023

Come filiale del gruppo IDEMIA, OPPSCIENCE si posiziona come leader francese nel settore dei Big Data e dell'intelligenza artificiale. È specializzata nell'affinamento dei dati grezzi in informazioni e conoscenze utilizzabili per agevolare il processo decisionale attraverso il processo IAM.

SPECTRA 2.2.0: UN'INNOVAZIONE CRUCIALE PER LE FORZE DELL'ORDINE

La nuova iterazione di SPECTRA, risultato di diversi anni di ricerca e sviluppo, sfrutta le tecnologie IAM per trasformare in conoscenze direttamente utilizzabili enormi volumi di dati in diversi formati, in modo efficiente. Sottolineando le relazioni tra i punti dati, SPECTRA offre agli investigatori una panoramica completa delle informazioni relative a un soggetto, riducendo i tempi di indagine fino al 60%.

Guillaume BREJAUD, direttore operativo di OPPSCIENCE, affefrma: "Proseguire la collaborazione con l'ANFSI fornendo soluzioni innovative agli investigatori in un ambiente sempre più complesso (Coppa del mondo di rugby 2023, Olimpiadi 2024) è motivo di grande orgoglio per OPPSCIENCE."

ADOZIONE DI TECNOLOGIE SU SCALA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Attualmente le soluzioni di OPPSCIENCE equipaggiano migliaia di agenti delle forze dell'ordine, tra cui centinaia di ufficiali di polizia giudiziaria. In collaborazione con l'ANFSI, il personale operativo del ministero dell'Interno avrà accesso a SPECTRA, soprattutto durante la Coppa del mondo di rugby 2023 e le Olimpiadi di Parigi del 2024. Oltre all'utilizzo all'interno del ministero delle Forze armate francese, la soluzione è stata adottata altresì dalle forze di sicurezza interne belghe. Le discussioni in corso con le forze di sicurezza straniere sottolineano l'unicità della tecnologia SPECTRA.

SPECTRA FORCE: UNA COMUNITÀ DI ESPERTI AL SERVIZIO DELLE FORZE DELL'ORDINE

In un contesto di costante miglioramento delle attività, OPPSCIENCE lancia SPECTRA FORCE, una comunità di esperti dedicata alle tendenze tecnologiche, alle innovazioni, alle normative e alle sfide che le forze dell'ordine affrontano. Questa iniziativa mira a sostenere le forze dell'ordine fornendo soluzioni personalizzate ed efficaci e sarà inaugurata ufficialmente al Milipol Paris 2023.

IMPEGNO SOCIALE E COLLABORAZIONE CON LA GENDARMERIA

OPPSCIENCE dimostra il suo impegno per la sicurezza pubblica sponsorizzando gli incontri AGIR organizzati dall'unità di innovazione della gendarmeria nazionale. In programma il 28 novembre presso la stazione F, gli incontri riuniranno gli innovatori della gendarmeria, le unità specializzate, i direttori di progetto e i rappresentanti dell'industria per favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni.

PROSPETTIVE INTERNAZIONALI E INFORMAZIONI PRATICHE

Inizialmente concentrata sul mercato francese come modello per l'implementazione delle sue tecnologie, OPPSCIENCE si sta preparando ad espandersi a livello internazionale, in particolare nei mercati europei e latino-americani.

I rappresentanti di OPPSCIENCE interverranno al Milipol Paris 2023 giovedì 16 novembre, alle ore 15:30, sul palco dell'innovazione situato nel padiglione 4 del centro esposizioni Paris-Nord Villepinte - padiglioni 4 e 5a. Per saperne di più su SPECTRA, visitate il nostro stand al numero C180 - padiglione 5A.

INFORMAZIONI SU OPPSCIENCE

OPPSCIENCE è un editore di software francese e società affiliata del gruppo IDEMIA, specializzata nei settori dei Big Data e dell'intelligenza artificiale. Crea software per trasformare in conoscenza enormi volumi di dati in diversi formati, a cui gli utenti possono accedere direttamente da un unico punto di ingresso. Le tecnologie impiegate derivano dal web semantico, dalle tecniche di modellazione della conoscenza e dall'elaborazione automatica del linguaggio naturale. Le tecnologie di OPPSCIENCE sono attualmente distribuite presso più di 300.000 utenti in Francia e nel mondo.

