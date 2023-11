Aqara amplia l'offerta di telecamere di sicurezza domestica con la telecamera E1

NEW YORK: Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, è lieta di annunciare la disponibilità su larga scala della sua ultima telecamera E1. Si tratta di una telecamera ideale per i consumatori attenti al budget che desiderano le caratteristiche premium delle telecamere Aqara, quali ad esempio la compatibilità con le piattaforme di terze parti e opzioni di archiviazione versatili, senza la necessità di un hub Aqara aggiuntivo. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, la telecamera E1 offre connettività e qualità video superiori. È ora disponibile nei negozi del marchio Aqara Amazon in tutto il Nord America (Stati Uniti, Canada) ed Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito), e presso selezionati rivenditori Aqara in tutto il mondo1.

Dotata di un nitido sensore 2K, di un obiettivo grandangolare f/2.0, della funzionalità pan/tilt e di una visione notturna a infrarossi invisibile, la telecamera Aqara E1 offre agli utenti una visione completa dell'ambiente domestico, sia di giorno che di notte. Utilizzando l'app Aqara Home, l'utente può comunicare alla telecamera E1 di orientarsi automaticamente verso un angolo prestabilito, ad esempio la porta d'ingresso, attivando un sensore corrispondente, migliorando il controllo sulla sicurezza. La NPU integrata nella telecamera abilita funzioni avanzate come il rilevamento di persone e suoni2, consentendo un monitoraggio mirato degli eventi critici. Gli eventi relativi ai movimenti possono essere filtrati e gli utenti vengono avvisati quando viene rilevata una persona o un suono specifico (ad esempio, un abbaio o un pianto). Sia il rilevamento delle persone sia quello dei suoni funzionano localmente sul dispositivo per una maggiore privacy, indipendentemente dai servizi cloud e dalla connessione a Internet.

La telecamera E1 utilizza la più recente tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax), che garantisce un trasferimento dati ad alta velocità e prestazioni stellari anche in un ambiente di rete congestionato. Questo assicura una visione in tempo reale più fluida con una latenza ridotta. Anche la sicurezza è fondamentale, grazie al supporto di WPA3 per salvaguardare i dati dell'utente. Inoltre, la telecamera aggiunge la connettività Bluetooth 5.2 per agevolare il processo di accoppiamento. La nuova funzione MagicPair di Aqara Home chiede agli utenti di associare i nuovi dispositivi all'avvio dell'applicazione.

Progettata per un'adattabilità universale, la telecamera E1 è compatibile con le principali piattaforme di smart home come Apple HomeKit, Alexa e Google Home. Come altri modelli di telecamere Aqara, la E1 supporta il sistema Video sicuro di HomeKit crittografato end-to-end di Apple. La flessibilità di archiviazione è fondamentale e questa telecamera supporta l'archiviazione cloud crittografata tramite Aqara o la piattaforma iCloud, oppure l'archiviazione locale su una scheda microSD (fino a 512 GB), di cui è possibile eseguire il backup su uno storage NAS3.

Destinata agli ambienti interni, la telecamera E1 dà priorità alla privacy dell'utente. La modalità privacy disattiva la telecamera e orienta l'obiettivo lontano dall'area di attività, ed è disponibile l'opzione per disabilitare la registrazione audio, per una maggiore tranquillità. Queste impostazioni di privacy possono essere attivate manualmente sull'app Aqara Home o tramite varie automazioni con altri dispositivi Aqara.

Per maggiori dettagli sulla telecamera E1, visitate il nostro sito web.

La disponibilità dei prodotti può variare nei diversi canali di vendita al dettaglio e può essere aggiornata costantemente. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale presso il/i rivenditore/i locale/i.

La telecamera E1 offre l'archiviazione di eventi critici per 24 ore sul cloud Aqara senza abbonamento. Video sicuro di HomeKit richiede un abbonamento iCloud e offre un'archiviazione di 10 giorni. La scheda microSD non è inclusa. Per l'archiviazione NAS, è necessario inserire una scheda microSD.

Il rilevamento dei suoni non è disponibile al momento del lancio e dovrebbe essere aggiunto tramite un futuro aggiornamento OTA. Il rilevamento delle persone e dei suoni è disponibile solo in Aqara Home.

