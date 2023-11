Kalray annuncia la disponibilità di una nuova soluzione di archiviazione NG-Box NVMe per applicazioni ad alta intensità di dati e AI

Basata sulle schede DPU di Kalray e i server Dell PowerEdge, NG-Box offre un'archiviazione rapida e scalabile in situ per i flussi di lavoro ad alta intensità di dati e AI più esigenti al mondo

DENVER e GRENOBLE, Francia: Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), un importante fornitore di tecnologie di hardware e software e soluzioni per i mercati digitali dalle alte prestazioni, incentrate sui dati da Cloud a Edge, oggi annuncia la disponibilità di NG-Box, un array disaggregato di archiviazione NVMe basato sui server Dell PowerEdge abbinati a schede di accelerazione di archiviazione su base DPU di Kalray. NG-Box è progettata per eccellere nei carichi di lavoro di dati non strutturati e per offrire archiviazione Tier 0 in situ affidabile, rapida, automatizzata e scalabile per i flussi di lavoro ad alta intensità di dati più impegnativi al mondo, sempre più incentrati sull'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

