Esri e la National Geographic Society lanciano National Geographic MapMaker

Lo strumento di mappatura interattiva online recentemente aggiornato mette in grado studenti, insegnati e persone ovunque si trovino di esplorare il mondo attraverso la geografia

REDLANDS, California: Acquisendo importanti nozioni di geografia e capacità di mappatura, studenti, insegnanti e altre persone interessate possono capire meglio come i problemi e le opportunità più cruciali al mondo si inseriscono nel contesto dei luoghi. In occasione della celebrazione della Giornata del GIS e nel quadro della Settimana di sensibilizzazione ai temi della geografia, Esri, leader mondiale nello sviluppo della tecnologia dei sistemi di informazione geografici (GIS) e la National Geographic Society (NGS), l’organizzazione non profit globale, hanno lanciato lo strumento reimmaginato National Geographic MapMaker.

