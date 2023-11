Esri integra il proprio software con Microsoft Fabric per offrire funzionalità analitiche spaziali all’avanguardia

La soluzione per l’esplorazione di dati e la mappatura interattive sviluppata da Esri offre 140 funzioni e strumenti analitici spaziali per l’esperienza dell’utente di Fabric

REDLANDS, California: Per soddisfare la domande crescente di soluzioni analitiche spaziali, Esri sta espandendo la sua collaborazione strategica di lunga data con Microsoft tramite una piattaforma analitica unificata basata su funzionalità spaziali. Microsoft Fabric, ora nella fase di Disponibilità generale come annunciato oggi su Microsoft Ignite, ridurrà i tempi necessari per acquisire dati approfonditi e utili e rivelare schemi inesplorati, tendenze e connessioni attraverso l’integrazione di strumenti analitici spaziali dal software Esri ArcGIS.

Data scientist, ingegneri dei dati, analisti aziendali e i loro stakeholder esecutivi che richiedono visualizzazione e analisi spaziale in Fabric trarranno grandi vantaggi dall’offerta congiunta.

