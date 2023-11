Lattice annuncia una serie di oratori per la conferenza degli sviluppatori

‒ Con interventi da BMW, Meta e NVIDIA, sessioni di approfondimento condotte da esperti di Lattice e del settore, e dimostrazioni tecnologiche ‒

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nello sviluppo di dispositivi programmabili a bassa potenza oggi ha annunciato il programma completo e l'elenco di oratori per la prossima Lattice Developers Conference che si terrà dal 5 al 7 dicembre 2023. La conferenza virtuale comprenderà interventi di ospiti da BMW, Meta, e NVIDIA, sessioni di approfondimento con Lattice e altri esperti del settore, e un'ampia rassegna di dimostrazioni tecnologiche su base FPGA (Field Programmable Gate Array). Insieme, esploreranno l'esigenza crescente di soluzioni di hardware e software programmabili nel mondo interconnesso di oggi.

8 presentazioni principali da parte di leader di Lattice e di altri settori si concentreranno sulle ultime tendenze, opportunità e soluzioni programmabili per l'intelligenza artificiale (AI), la sicurezza, la connettività avanzata e altro.

da parte di leader di Lattice e di altri settori si concentreranno sulle ultime tendenze, opportunità e soluzioni programmabili per l'intelligenza artificiale (AI), la sicurezza, la connettività avanzata e altro. Più di 35 sessioni di approfondimento con esperti di Lattice ed esperti di tecnologia appartenenti a diversi settori si concentreranno sui vantaggi degli FPGA a bassa potenza, progettando con tecnologie tradizionali ed emergenti, e applicazioni per i mercati industriale, automobilistico, delle comunicazioni, informatico, e dei beni di consumo.

con esperti di Lattice ed esperti di tecnologia appartenenti a diversi settori si concentreranno sui vantaggi degli FPGA a bassa potenza, progettando con tecnologie tradizionali ed emergenti, e applicazioni per i mercati industriale, automobilistico, delle comunicazioni, informatico, e dei beni di consumo. Oltre 40 dimostrazioni tecnologiche da parte di Lattice e da più di 20 partner di FPGA e clienti per applicazioni tra cui Edge AI, automazione e robotica, sicurezza, ADAS, telecomunicazioni e altro.

I particolari del programma e dell'elenco di relatori sono disponibili nel nuovo blog di Lattice e sul portale di registrazione della Lattice Developers Conference.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare www.latticesemi.com. Potete anche seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

CONTATTO PER I MEDIA:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita