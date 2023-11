Lenovo Group: risultati del secondo trimestre 2023/24

Lenovo osserva segnali di ripresa nel settore tecnologico, registra miglioramenti delle prestazioni su base trimestrale e rafforza ulteriormente la leadership in ambito IA

HONG KONG: Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), assieme alle sue controllate ("il Gruppo"), ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre, con un fatturato di 14,4 miliardi di USD e un utile netto di 273 milioni di USD in base ai principi contabili non di Hong Kong (HKFRS).[1] . Il margine di profitto lordo è migliorato su base annuale fino a raggiungere il 17,5%, un record per il secondo trimestre. I motori di crescita diversificati del Gruppo hanno continuato a registrare solide performance, con i ricavi delle attività non legate ai PC che hanno rappresentato il 40% dei ricavi del Gruppo, con un aumento di tre punti rispetto all'anno precedente.

Hong Kong – Angela Lee, angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

Londra – Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita