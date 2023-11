La 25a edizione della China Hi-Tech Fair apre i battenti a Shenzhen, battendo un nuovo record per le dimensioni

SHENZHEN, Cina: La 25a China Hi-Tech Fair (CHTF) è iniziata il 15 novembre 2023 a Shenzhen, in Cina, all'insegna del tema "Invigorate the Power of Innovation, Upgrade the Quality of Development" (Rafforzare il potere dell'innovazione, migliorare la qualità dello sviluppo). L'evento si svolge su una superficie di 500.000 metri quadrati, il che la rende la fiera più grande e globalmente diversificata ad oggi. Ospiti rinomati provenienti da ogni parte del mondo si incontreranno per esplorare le novità tecnologiche che fanno tendenza e le nuove direzioni future, contribuendo collettivamente all'implementazione di strategie di sviluppo all'insegna dell'innovazione. La fiera si concluderà il 19 novembre.

Per i visitatori internazionali:

Email: overseas@chtf.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita