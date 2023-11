3E rileva la piattaforma di monitoraggio normativo globale Chemycal

3E, il principale fornitore globale di soluzioni intelligenti di conformità per la sicurezza chimica e del luogo di lavoro, la gestione dei prodotti e le catene di fornitura sostenibili, oggi annuncia di aver acquisito Chemycal (la "Società"), un fornitore globale di rilievo di notizie, intelligence e informazioni normative per professionisti della sicurezza dei prodotti addetti alla gestione di sostanze chimiche.

CARLSBAD, Calif.: Con sede in Europa e una presenza globale, la suite di software e le soluzioni di dati di Chemycal consentono alle aziende globali di navigare lo scenario normativo in costante evoluzione prendendo decisioni complesse sulla gestione di sostanze chimiche e prodotti in modo più informato e sicuro. Chemycal supporta la creazione di prodotti più sicuri e sostenibili fornendo strumenti essenziali di conformità e informazioni intelligenti, compreso il tracciamento di notizie normative globali e il monitoraggio a 360 gradi di aggiornamenti normativi che evidenziano l'impatto dei cambiamenti locali sul portafoglio globale di una società.

