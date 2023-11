BRITA SE ottimizza il suo processo di approvvigionamento con Kinaxis

L'azienda leader nel settore del filtraggio dell'acqua per uso domestico implementerà una nuova soluzione di pianificazione simultanea a sostegno della sua crescita

OTTAWA, Ontario: BRITA SE, azienda tedesca di filtraggio dell'acqua, ha scelto Kinaxis®Inc. (TSX: KXS), la principale piattaforma di gestione delle catene di approvvigionamento, per portare la pianificazione simultanea alla propria catena di fornitura. Fondata nel 1966, BRITA SE ha inventato la caraffa per il filtraggio dell'acqua di casa e oggi sviluppa, produce e distribuisce un'ampia gamma di prodotti idrici per usi sia privati che commerciali. La notevole crescita registrata di recente dall'azienda è risultata in una maggiore pressione sulla pianificazione e sulle attività relative alla domanda di prodotti. Grazie a Kinaxis, BRITA SE otterrà la trasparenza totale nell'intera catena di fornitura e migliori capacità di pianificazione della domanda per adattarsi e rispondere ad eventuali cambiamenti nella domanda di prodotti con maggiore rapidità e precisione.

Relazioni con i media

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relazioni con gli investitori

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613

Fonte: Business Wire

