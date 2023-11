Snow Software lancia Snow Copilot, il suo primo assistente per l’IA generativa, creato per risolvere problemi complessi nel settore FinOps e nella gestione delle attività IT

Nuove funzionalità sviluppate nell’incubatore per l’innovazione di Snow favoriscono lo sviluppo di tecnologie emergenti come l’IA generativa per aiutare i clienti a prendere decisioni migliori basate sui dati

STOCCOLMA e AUSTIN, Texas: Snow Software, leader mondiale nel settore dell’intelligence per la tecnologia, oggi ha rivelato Snow Copilot, la prima in una serie di funzionalità di intelligenza artificiale (IA) progettate per risolvere problemi complessi nel settore FinOps e nella gestione delle attività IT. Sviluppato nel suo incubatore per l’innovazione Snow Labs, Snow Copilot è un assistente per IA che mette in grado gli utenti di porre domande in modalità conversazionale e ricevere risposte formulate in modo naturale. Nella fase di lancio Snow Copilot è disponibile per dati elettronici per applicazioni SAM (Software Asset Management) in Snow Atlas; è in corso l’esplorazione di ulteriori casi d’uso.

Ciri Haugh

Snow Software

press@snowsoftware.com

aylor Champlin

PAN Communications

snow@pancomm.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita