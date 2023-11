Evidation è stata scelta da Our Future Health come piattaforma di partecipazione per il più grande programma di ricerca sanitaria del Regno Unito

SAN MATEO, Calif.: Evidation - l'azienda che crea nuovi modi per misurare e migliorare la salute nella vita di tutti i giorni - ha annunciato oggi una partnership storica con Our Future Health un'iniziativa di ricerca sanitaria nazionale e una collaborazione tra il National Health Service (NHS) del Regno Unito, agenzie di sanità pubblica, organizzazioni non profit e aziende leader nel settore delle scienze della vita. Our Future Health utilizzerà la piattaforma digitale di Evidation per il coinvolgimento e la misurazione della salute per condurre un programma di ricerca longitudinale pluriennale per un massimo di cinque milioni di partecipanti in tutto il Regno Unito.

"Evidation e Our Future Health credono che la comprensione profonda delle esperienze sanitarie quotidiane degli individui possa accelerare le scoperte che trasformeranno la salute", ha dichiarato Christine Lemke, cofondatrice e CEO di Evidation. "Insieme, con la partecipazione di milioni di volontari in tutto il Regno Unito, renderemo possibile la ricerca che può far progredire modi più inclusivi ed efficaci di prevenire, individuare e trattare le malattie".

Referenti media

Amy Puliafito per Evidation

press@evidation.com

ucy Austin per Our Future Health

media@ourfuturehealth.org.uk

Fonte: Business Wire

