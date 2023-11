Esri perfeziona la piattaforma ArcGIS

I miglioramenti apportati da Esri alla sua Platform as a Service aiuteranno gli sviluppatori e le aziende a creare soluzioni con più efficienza e sicurezza

REDLANDS, California: Nel 2021 Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligenza della localizzazione, ha lanciato la piattaforma ArcGIS, una PaaS (Platform as a service) geospaziale che consente agli sviluppatori di integrare funzionalità di localizzazione nelle app, nei sistemi aziendali e nei prodotti che realizzano. Ora Esri sta aggiungendo due nuovi servizi potenziati alla piattaforma ArcGIS volti a migliorare la facilità, velocità, efficacia dei costi e sicurezza affinché gli utenti siano in grado di conseguire questi obiettivi per le loro aziende.

I nuovi servizi sono:

Luoghi – Per accedere a dati su punti di interesse che abbracciano una varietà di criteri basati su posizioni geografiche e attributi, descrivendo le caratteristiche di ambienti naturali e artificiali della Terra.

