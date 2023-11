Jack e Laura Dangermond onorati con il riconoscimento Goal 17 Innovation in Partnership

I fondatori di Esri premiati dalla United Nations Foundation per l’innovativa tecnologia di mappatura che ha contribuito al bene globale

REDLANDS, California: Nel 1969 Jack e Laura Dangermond hanno fondato Esri, allora nota come Environmental Systems Research Institute, pioniera dell’uso delle mappe e del software di analisi per il miglioramento del mondo. Oggi Esri è leader mondiale nello sviluppo della tecnologia dei sistemi di informazione geografici (GIS) e i suoi fondatori si impegnano da anni per promuovere partnership globali finalizzate allo sviluppo sostenibile. Per dimostrare la sua gratitudine per questo impegno continuo, la United Nations Foundation ha recentemente conferito a Jack e Laura Dangermond il riconoscimento Global 17 Innovation in Partnership.

Jo Ann Pruchniewski

Pubbliche relazioni presso Esri

Cellulare: 301-693-2643

E-mail: jpruchniewski@esri.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita