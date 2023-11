Secure-IC annuncia l'integrazione della tecnologia SecuryzrTM nel nuovo principale chip per smartphone, Dimensity 9300

CESSON-SÉVIGNÉ, Francia: Secure-IC, leader nascente e fornitore globale di soluzioni end-to-end per la cybersicurezza per sistemi integrati e oggetti connessi, è entusiasta di annunciare che la sua soluzione integrata per cybersicurezza SecuryzrTM iSE (integrated Secure Element) 900 è stata integrata nel principale chip per smartphone di MediaTek, Dimensity 9300. La tecnologia SecuryzrTM di Secure-IC garantisce la protezione di dati sensibili e processi critici all'interno del chip, evitando un accesso non autorizzato e tutelando l'integrità del sistema. L'adozione di SecuryzrTM, assieme al supporto di certificazione a livello di sistema di Secure-IC, rende il SoC di MediaTek pronto alla certificazione secondo i Common Criteria di livello 4+ (AVA_VAN.5).

