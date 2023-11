L&T Technology Services collabora con NVIDIA per svelare l'intelligenza artificiale e l'architettura software-definita avanzata per i dispositivi medici

Una collaborazione destinata a migliorare l'imaging medico attraverso l'intelligenza artificiale e le architetture definite dal software

BANGALORE, India: L&T Technology Services Limited (LTTS) (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda leader a livello mondiale nei servizi di ingegneria, ha annunciato una collaborazione con NVIDIA per lo sviluppo di architetture software-defined per dispositivi medici incentrati sull'endoscopia, che miglioreranno la qualità delle immagini e la scalabilità dei prodotti.

Questa soluzione innovativa rappresenta una risposta alle sfide del settore in termini di disponibilità, costi e dipendenze legate a componenti hardware personalizzati e proprietari. L'architettura è una piattaforma scalabile che supporta molteplici applicazioni, fornendo uno strumento decisionale in tempo reale per la comunità medica.

